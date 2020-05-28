«Сидим без работы»: Елена Воробей продала квартиру из-за коронавируса

Появление коронавируса оставило без работы многих россиян. Столкнулась с нехваткой денег и актриса Елена Воробей. Чтобы справиться с трудной финансовой ситуацией, она продала квартиру в Черногории.

«Мы, артисты, третий месяц сидим без работы, но у всех ситуации разные. Театральным артистам — государственникам, бюджетникам, полагаются выплаты. Нам — самозанятым и ипэшникам — не полагается ничего», — призналась Воробей изданию «Собеседник.ru».

Артисты лишились возможности зарабатывать. При этом Воробей рассказала, что одна кормит всю семью. У актрисы подрастают дочь и племянники, которым не полагаются никакие выплаты. «Меня это, конечно же, заставляет нервничать», — подчеркнула она.

Воробей пришлось решиться на продажу квартиры, расположенной на побережье Черногории. Но актриса заявила, что сравнивать уровень жизни обычных людей и знаменитостей глупо.

«У многих из нас есть объекты недвижимости за границей, мы живем в элитных квартирах. Понятно, что расставаться с этим всем не хочется, но из-за затяжного отсутствия работы все-таки приходится об этом думать», — сказала артистка.

Она призвала всех не сидеть и жалеть себя, а помнить, что есть люди, которым гораздо тяжелее. Сама Воробей сейчас занимается волонтерством и доставляет продукты тем, кто не может выйти из дома.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин пожаловался, что артисты бедствуют из-за коронавируса. Его жестко раскритиковал музыкант Сергей Шнуров. Конфликт в итоге вылился в громкий скандал.