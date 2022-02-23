Сибирская поклонница Мадонны подала на нее в суд из-за срыва совместной поездки

Уроженка Красноярского края Оксана Набокова подала в суд на Мадонну из-за несостоявшегося совместного путешествия стоимостью около 2,8 миллиона рублей. Поклонница на благотворительном аукционе купила поездку с певицей в Перу на декабрь 2018 года, однако путешествие не состоялось, и деньги Оксане не вернули. На ситуацию пожаловалась сама сибирячка, опубликовав пост с судебными документами на своей странице в Facebook.

Судя по документам, деньги за поездку Набокова передала через посредника, Энрикеса, тоже фаната Мадонны. Путешествие продавали на благотворительном аукционе компании, которую создала сама певица для помощи сиротам Африки. Обманутая поклонница собирается судиться не только с Мадонной, но и с организацией и посредником.

По данным Набоковой, иск находится на рассмотрении в Верховном суде штата Нью-Йорк.

Из досудебных пояснений поп-дивы следует, что она ничего не знала о соглашении по поводу поездки в Перу. А адвокат посредника в ответ обвиняет в мошенничестве саму Набокову, утверждая, что она якобы передала деньги не за путешествие, а за услуги, оказанные Энрикесом.

Оксана Набокова является фанаткой Мадонны почти 10 лет и даже, как пишет красноярское издание «Проспект Мира», переехала в США ради того, чтобы посещать больше концертов певицы. Дважды Набокова выходила к Мадонне на сцену.