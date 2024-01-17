Знаменитости 17 января 2024, 05:57 «Швырнул носок». Рэпер Vacio призвал певца Shaman доказать патриотизм в армии Участник «голой» вечеринки Vacio бросил вызов Shaman, предложив пойти в армию РИА «Новости»

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Российский рэпер Николай Васильев, выступающий под псевдонимом Vacio, бросил вызов музыканту Shaman (Ярославу Дронову), предложив певцу на деле доказать любовь к своей стране, отслужив в армии. Об этом сообщила «Газета.ru»со ссылкой на адвоката исполнителя Романа Попова.

По словам юриста, рэпер бросил перчатку музыканту, предложив ему отслужить контракт в качестве музыканта или в ином качестве в российской армии. Он отметил, что Дронову 31 год, на воинскую службу его не призывали, причем неизвестно, по какой причине.

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Представитель Shaman Антон Коробков-Землянский в ответ пошутил про форму вызова со стороны Vacio.

«Артист в данный момент дает сольный концерт в Волгограде. А что касается названного вами персонажа — хорошо, что он бросил перчатку, а не носок», — заявил он.

Тем самым Коробков-Землянский намекнул на «костюм» рэпера Vacio, в котором он посетил «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой в конце прошлого года. Молодой исполнитель из всей одежды выбрал носок, которым прикрыл свое мужское достоинство.

После скандальной вечеринки певца арестовали на 15 суток и оштрафовали на 200 тысяч рублей по протоколу о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений или смены пола. После того, как вышел из СИЗО, его арестовали еще на 10 суток. Также он встал на воинский учет и прошел медицинскую комиссию после освобождения из-под ареста.

Ранее Shaman пригласил российскую спортсменку и чемпионку UFC Викторию Дудакову за кулисы на концерте в Волгограде. Девушка стала почетной гостьей на мероприятии.