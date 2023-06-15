Знаменитости 15 июня 2023, 10:32 Шведские банкиры сообщили о влиянии концерта Бейонсе на инфляцию Financial Times: шведские банкиры сочли, что концерты Бейонсе замедлили снижение инфляции РИА «Новости»

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Два концерта певицы Бейонсе в Стокгольме могли привести к тому, что инфляция в Швеции снизилась меньше, чем ожидалось. Об этом сообщил экономист Danske Bank Майкл Гран изданию Financial Times. Он пояснил, что тур Renaissance стал для певицы первым за семь лет, так что поклонники приехали на открывающие его концерты в Стокгольм со всего мира. В результате цены на отели и расходы в ресторанах резко выросли.

По информации статистического ведомства Sweden Statistics, базовая инфляция в мае достигла 8,2% в годовом выражении, снизившись на 0,2 процентного пункта за месяц. В материале указывается, что экономисты ожидали замедления инфляции до 7,8%.

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«Ответственность за этот сюрприз несет Бейонсе», — подчеркнул Гран.

Он добавил, что раньше подобного эффекта от одного мероприятия не случалось, и назвал ситуацию «довольно поразительной». Экономисты предполагают, что уже в июне этот эффект сойдет на нет.

Все билеты на стокгольмские концерты певицы были распроданы. В Швецию приехали даже американские фанаты Бейонсе, хотя ее мировой тур включает и США. После Стокгольма она выступила в Британии, также ожидаются концерты в Германии, Польше, Нидерландах, Канаде, Соединенных Штатах.