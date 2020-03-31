Шварценеггер самоизолировался в компании своих животных: лошадки, ослицы и собачки

На фото и видео периодически появляются миниатюрная лошадка Виски, ослица Лулу и йоркширский терьер Черри. Недавно актер выложил кадр, на котором он играет в шахматы с Лулу.

«Она не лучший партнер для игры, но она старается. Если вы откладывали что-нибудь на потом — например, возможность научиться у членов своей семьи играть в шахматы», — написал он.

Также Шварцнеггер выпустил футболку с Лулу и Виски. На ней написано: «Не будь ослом, сиди дома!».

Ранее стало известно, что американская актриса Милла Йовович рассказала, что научила свою 12-летнюю дочь Эвер русскому языку. На своей странице Йовович выложила видео, где девочка на русском языке читает сказку про крысу Полю и жабу Ларису, которую сочинила сама. Главные героини, по сюжету, дружат и ужинают вместе.