Знаменитости 15 июня 2023, 23:44 Шварценеггер захотел баллотироваться в президенты США Актер Шварценеггер захотел баллотироваться в президенты США РИА «Новости»

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Звезда Голливуда Арнольд Шварценеггер признался, что хотел бы баллотироваться в президенты Соединенных Штатов в 2024 году. Об этом он заявил в интервью журналисту Крису Уоллесу, сообщило РИА «Новости».

Актер фильма «Терминатор» отметил, что знает, как одержать победу на президентских выборах.

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«Я очень ясно представляю, как я бы мог выиграть эти выборы», — заверил он.

Но Шварценеггеру не позволит конституция страны. Дело в том, что по закону президентом США может стать человек, родившийся в Штатах. А актер родом из общины Таль около города Грац в Австрии.

На вопрос журналиста, стал бы он баллотироваться в президенты в 2024 году, если не конституционный запрет, он сказал: «Ну, да, конечно». У него имеется политический опыт. Шварценеггер был 38-м губернатором Калифорнии.

В документальном фильме «Арнольд» голливудский актер рассказал, что его отец был членом нацистской партии. Он даже принимал участие в Сталинградской битве. Также, по словам Шварценеггера, после войны отец стал жестоко обращаться со своими сыновьями.