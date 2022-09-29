Шварценеггер вызвал скандал цитатой Терминатора в книге музея Освенцима | 360°

Знаменитости 29 сентября 2022, 21:50 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Шварценеггер вызвал скандал цитатой Терминатора в книге музея Освенцима РИА «Новости»

Читать 360tv в

Бывший губернатор штата Калифорния и актер Арнольд Шварценеггер оказался в центре скандала после посещения концлагеря Освенцим. Причиной стала цитата Терминатора, оставленная им в книге отзывов музея.

Актер приезжал в Освенцим на экскурсию в среду, 28 сентября. Он посетил казармы, сторожевые башни и газовые камеры, в которых немцы уничтожали евреев и других пленных во время Второй мировой войны. Шварценеггер также пообщался с женщиной, которая подверглась экспериментам нацистского врача Йозефа Менгеле.

Реклама

«Эта история должна продолжать жить, история, которую мы должны рассказывать снова и снова», — процитировал актера телеканал Euronews.

Реклама

В конце экскурсии Шварценеггер написал фразу I’ll be back («Я еще вернусь») в книге отзывов музея. Слова главного героя фильма «Терминатор» не понравились полякам. Жители страны обрушились на актера с жесткой критикой. Они сочли эту фразу двусмысленной и неуместной.

Euronews

Позже поступок Шварценеггера попытались объяснить в музее. Там заявили, что поездка актера в концлагерь была слишком короткой, поэтому он намерен вернуться.

0 0 0 0 0 0