Шварценеггер устроил веломарафон с другом

72-летний актер ежедневно занимается спортом. По утрам его ритуал — веломарафон. Он заботится о поддержании себя в отличной физической форме.

Арни надел серые шорты, спортивную обувь и футболку с принтом. Принт — он сам в молодости. Надпись гласит: «Арнольд Шварценеггер, классика, Огайо».

Свою поездку Шварценеггер и Меллер начали в Брентвуде, куда приехали на джипе, далее они отправились по тихим улочкам района.