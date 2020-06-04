04 июня 2020, 14:17
Шварценеггер устроил веломарафон с другом
Арнольд Шварценеггер, звезда боевиков Голливуда, устроил веломарафон с другом Ральфом Меллером, бодибилдером. Их заметили в Брентвуде. Об этом сообщила радиостанция «Комсомольская правда» со ссылкой на зарубежное издание.
72-летний актер ежедневно занимается спортом. По утрам его ритуал — веломарафон. Он заботится о поддержании себя в отличной физической форме.
Арни надел серые шорты, спортивную обувь и футболку с принтом. Принт — он сам в молодости. Надпись гласит: «Арнольд Шварценеггер, классика, Огайо».
Свою поездку Шварценеггер и Меллер начали в Брентвуде, куда приехали на джипе, далее они отправились по тихим улочкам района.