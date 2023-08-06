Знаменитости 06 августа 2023, 17:37 Шварценеггер объяснил слова о желании пойти в президенты США Шварценеггер: слова о желании стать президентом США были призывом к объединению людей Википедия

Читать 360tv в

Заявление о желании стать президентом США было прежде всего призывом к жителям страны объединиться, объяснил актер, политик и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер в беседе Financial Times. Он также выразил надежду, что в политику вернется вежливость, осудив оскорбительный тон высказываний, которые можно слышать в этой сфере.

«Если мы все видим Америку на первом месте в мире, тогда нам следует играть сообща. И мы добьемся гораздо большего успеха», — сказал Шварценеггер.

Реклама

Также экс-губернатор осудил тон, который позволяют себе некоторые политики. Но при этом не стал напрямую говорить, что имеет в виду бывшего президента США Дональда Трампа, который не раз позволял себе оскорбительные высказывания в адрес действующего лидера страны Джо Байдена.

Арнольд Шварценеггер родом из Австрии. Конституция США запрещает гражданам, родившимся в других странах, баллотироваться на пост президента.

Внимание на президентские амбиции артиста обратили после того, как в интервью CNN он дал положительный ответ на вопрос, хотел бы он стать президентом, не будь запрета на уровне конституции.

По его мнению, победить в выборах было бы несложно, потому что люди ищут кого-то, кто сможет объединить страну.