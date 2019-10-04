  • Шварценеггер назвал россиянок самыми красивыми в мире

    04 октября 2019, 17:50

    Анатолий Минкин

    Голливудский актер Арнольд Шварценеггер заявил, что поддерживает мнение о том, что в России живут самые красивые женщины. Как сообщило РИА «Новости», такое заявление он сделал в Санкт-Петербурге, куда приехал, чтобы принять участие в Sinergy Global Forum.
    Шварценеггер назвал россиянок самыми красивыми в мире

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    «Это выражение очень справедливое, оно неслучайно», — сказал актер и особо подчеркнул ум и одаренность российских женщин.

    Он отметил, что описывать женщину только с позиции ее красоты — это слишком «коротко, неправдоподобно и односторонне».

    Пока Арнольд Шварценеггер в России, коллектор из отдела МФК «Кредит 911» отправился на его поиски в США. Его нанял конкурсный управляющий «Русская фильм группа».

    Главная задача коллектора — провести досудебные переговоры с актером, чтобы он возместил часть убытков, которые продакшен понес из-за российско-китайского проекта «Тайна печати дракона».

    «Российская фильм группа» пытается вернуть 216 миллионов рублей, которые она вложила в эту картину. При этом российский Фонд кино, который также финансировал проект, отказался от своих претензий.