Шварценеггер назвал россиянок самыми красивыми в мире

Фонд кино отказался от претензий к Чану и Шварценеггеру Подробнее

«Это выражение очень справедливое, оно неслучайно», — сказал актер и особо подчеркнул ум и одаренность российских женщин.

Он отметил, что описывать женщину только с позиции ее красоты — это слишком «коротко, неправдоподобно и односторонне».

Пока Арнольд Шварценеггер в России, коллектор из отдела МФК «Кредит 911» отправился на его поиски в США. Его нанял конкурсный управляющий «Русская фильм группа».

Главная задача коллектора — провести досудебные переговоры с актером, чтобы он возместил часть убытков, которые продакшен понес из-за российско-китайского проекта «Тайна печати дракона».

«Российская фильм группа» пытается вернуть 216 миллионов рублей, которые она вложила в эту картину. При этом российский Фонд кино, который также финансировал проект, отказался от своих претензий.