    01 июня 2020, 03:14

    Шварценеггер на украинском поздравил Киев с днем города. Видео

    Валерия Шафирко

    Арнольд Шварценеггер на украинском языке поздравил киевлян с днем города. Поздравительный ролик был опубликован на странице в Facebook киевского мэра Виталия Кличко.

    Видеозапись длится чуть больше минуты, она приурочена к памятной дате. Все люди, участвовавшие в ролике, напевают песню «Как тебя не любить, мой Киев». Ближе к концу видеозаписи в кадре появляется мэр города Виталий Кличко. Он по видеочату учит американского актера словам из этой песни. После показана запись с камеры Шварценеггера, где он произносит соответствующую фразу.

    День Киева каждый год отмечают в последнее воскресенье мая. В любви к городу в ролике также признались жители украинской столицы. Киеву исполнилось 1538 лет.

    Арнольд Шварценеггер часто радует своих подписчиков различными видео в Instagram. Например, в апреле он показал, как занимается спортом во время пандемии. А еще раньше «железный Арни» успел поиграть в шахматы с ослицей Лулу, помыть руки с собакой Черри, и поесть в компании лошадки Виски.