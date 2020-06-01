Шварценеггер на украинском поздравил Киев с днем города. Видео

Видеозапись длится чуть больше минуты, она приурочена к памятной дате. Все люди, участвовавшие в ролике, напевают песню «Как тебя не любить, мой Киев». Ближе к концу видеозаписи в кадре появляется мэр города Виталий Кличко. Он по видеочату учит американского актера словам из этой песни. После показана запись с камеры Шварценеггера, где он произносит соответствующую фразу.

День Киева каждый год отмечают в последнее воскресенье мая. В любви к городу в ролике также признались жители украинской столицы. Киеву исполнилось 1538 лет.

Арнольд Шварценеггер часто радует своих подписчиков различными видео в Instagram. Например, в апреле он показал, как занимается спортом во время пандемии. А еще раньше «железный Арни» успел поиграть в шахматы с ослицей Лулу, помыть руки с собакой Черри, и поесть в компании лошадки Виски.