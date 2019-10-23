Шварценеггер чуть не умер во время шестой операции на сердце

Новые франшизы и долгожданные продолжения. Пять главных премьер октября Подробнее

Операция состоялась еще в марте 2018 года. Всемирно известному актеру была произведена замена легочного клапана. Во время хирургического вмешательства возникли осложнения, но врачи справились. Операция завершилась успешно.

72-летний Арни признался, что нередко испытывает трудности со здоровьем, но при этом все еще может появляться на экране с голым торсом.

«Чем старше ты становишься, тем тяжелее. Тело уже не прощает тебе все, как раньше. Но тебе просто надо больше тренироваться, делать больше повторений», — рассказал Шварценеггер.

Уже через неделю после операции актер вернулся в спортзал к любимым тренажерам. Он был обеспокоен тем, чтобы уложиться в график, который был установлен для съемок фильма «Терминатор: Темные судьбы». По словам актера, жесткие сроки очень мотивировали его вернуться в форму. Во время тренировок пришлось отказаться от жима лежа, так как грудная клетка все еще была скреплена проволокой. Но через некоторое время ее сняли, тренировки стали более интенсивными.

На съемочной площадке шестой части о роботах-убийцах вновь воссоединился знакомый по ленте «Терминатор-2: Судный день» дуэт Шварценеггера с Линдой Хэмилтон.