Эксклюзив 01 февраля 2023, 17:18 «Шутит, но тихим голосом». Николая Дроздова планируют выписать из больницы через 7-10 дней Художник Никас Сафронов сообщил, что Дроздов идет на поправку после переломов ребер РИА «Новости»

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Знаменитый телеведущий и путешественник Николай Дроздов все еще находится в больнице с переломами восьми ребер. Но в целом чувствует себя лучше, идет на поправку и даже шутит, правда, тихим голосом. Об этом «360» сообщил заслуженный художник России, академик Российской академии художеств Никас Сафронов.

«Николай Николаевич чувствует себя нормально, поправляется. Но он в больнице пока находится, потому что у него до этого был перелом», — отметил художник.

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Сафронов обратил внимание на добрый знак: путешественник уже начал шутить. Правда, голос у него еще тихий, не восстановился до конца.

«Поправляется, шутит, голос, правда, тихий. Надеюсь, что выпишут через неделю — дней десять. Он же с середины января в стационаре», — рассказал художник.

Сафронов подчеркнул, что в свои 85 лет телеведущий находится в здравом уме и твердой памяти. Но Дроздов не был прикреплен к поликлинике, поэтому возникли сложности.

«Я попросил министра, чтобы он отнесся к этому очень внимательно. Дроздов не был прикреплен даже ни к одной поликлинике. Раньше он наблюдался в медучреждении на улице Миклухо-Маклая, но они автоматом убрали его от себя. Так сказала жена Николая Николаевича. Я попросил министра, чтобы все восстановили», — подчеркнул Сафронов.

Сначала Дроздов некоторое время находился в реанимации. Из-за сломанных ребер у него были очень сильные боли и кашель.