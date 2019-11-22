Шура выбрал нестандартный способ подготовки к отцовству. Видео

Певец Шура решил пройти оздоровительный курс в одной из московских клиник. Ведь у звезды 00-х большие планы на будущее — он хочет стать отцом.

По его словам, он прибегнет к услугам суррогатной матери. Однако, когда это точно произойдет, 44-летний певец не уточнил. Пока же он решил сбросить вес.

«Главное привести себя в порядок, привести в порядок свое здоровье, худеть», — заявил артист.

Он прошел омолаживающие и детокс-процедуры, а также иглоукалывание.

«Шура у нас очень мужественный. Он выдерживает все иголки. Мы его готовим к отцовству. Он у нас будет как батарейка зажигать на гастролях», — рассказала врач-диетолог Марият Мухина.

Ранее в интервью журналу Starhit Шура рассказал, почему до сих пор не женился.

«У меня нет жены… просто еще не нагулялся. Мне же всего лишь 44! К тому же я ни разу не влюблялся. Вот появись еще одна такая, как Собчак, — самостоятельная, с юмором… Но ее, к сожалению, прям из-под носа увел Богомолов», — резюмировал певец.