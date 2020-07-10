Шура рассказал, как победил рак четвертой стадии

Онкологическое заболевание нашли у Шуры, когда он был на пике популярности. Он рассказал, что причиной его появления оказалось употребление наркотиков.

«У меня была четвертая стадия, даже медики боялись за меня браться, ведь метастазы были во многих органах», — рассказал певец.

Своему выздоровлению Шура обязан врачам Одинцовского военного госпиталя. По его словам, именно они помогли ему победить болезнь. Сейчас артист следит за своим здоровьем и занимается спортом.