Шура рассказал, как общается с мошенниками

Певец Александр Медведев, более известный как Шура, рассказал, как общается с телефонными мошенниками, передала «Вечерняя Москва».

По данным радиостанции «Комсомольская правда», Шура посылает их матом.

«Их нужно вогнать в тупик, огорошить, послать, покрыть отборным матом, как я это делаю. И все забудут ваш номер сразу», — пояснил он.

Ранее исполнитель похудел на 40 килограммов. Сейчас он приблизился к весу в 70 килограммов. Певец рассказал о причинах такого быстрого снижения веса.

Чуть меньше чем за год он вернулся к той цифре, когда он только начинал заниматься творчеством. Выяснилось, что похудение — это не волевой шаг, а сложившиеся обстоятельства и следствие обострившихся проблем со здоровьем. Мужчина дважды перенес рак, а также потерял свои зубы из-за плохого протезирования. Он уточнил, что уже год у него нет зубов, поэтому он мало ест.

Медики пообещали в самое ближайшее время справиться с его проблемами. Шура пообещал, что первое, что он сделает после удачных протезов — это отправится в ресторан, чтобы хорошенько отужинать.