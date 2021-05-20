Шура признался, что впервые за последние 25 лет отпразднует свой день рождения с мамой

Российский певец Александр Медведев, в народе известный как Шура, рассказал о планах на празднование своего 46-летия. Артист признался, что спустя долгие годы помирился с мамой, написал сайт kp.ru.

«Впервые за 25 лет я наконец-то решил отметить свой день рождения с мамой. Мы помирились. Не хочется сейчас о грустном вспоминать. Что было раньше, то было. Точно знаю, что мама не будет печь мне торт, но в сюрпризе, который готовят организаторы концерта, наверное, поучаствует», — поделился Медведев.

Он отметил, что после дня рождения в Барвихе его поздравят 100 детей и выступят с ним на сцене. Эта большая команда ребят снялась в клипе артиста на новую песню «Сносит крышу», над которым он работал с Надеждой Шибиной. Женщина занимается детскими показами и шьет одежду. В организованных ею мероприятиях участвуют дети Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой.

Шура добавил, что клип уже монтируют. Примерно через неделю он будет опубликован.

Ранее Медведев рассказал, как общается с телефонными мошенниками. Он пояснил, что посылает их матом.