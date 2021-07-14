Шура поразил поклонников резким похудением

Певец Шура, автор хитов 90-х «Ты не верь слезам» и «Холодная луна», удивил поклонников изменениями во внешности. На новых фото, опубликованных в Instagram, певец выглядит значительно худее, чем обычно, написало «Утро.ру».

Певец опубликовал фото, на котором стоит боком в коралловой рубашке и узких джинсах. Поклонники сразу заметили непривычную худобу Шуры, многие восхитились его похудением, но кто-то даже предложил, что певец сбросил вес из-за заболевания.

«Сашка, ты больше не худей», «Я уже переживаю, с вами точно все ок?», «Простите, вы не болеете?», «Александр, больше худеть не нужно!» — написали комментаторы.

Впрочем, часть поклонников певца решили, что в новом весе Шура выглядит гораздо лучше и моложе.

««Это фото сейчас сделано???», «Вот это да! Я как будто вернулась в 90-е. Красавчик!», «18-летний мальчуган», «Шурочка, вы с каждым днем все моложе!», «Прямо не узнала. Пришлось приглядываться», «Подскажите, как так похудеть?» — написали они в комментариях.

Шура на комментарии отвечать не стал и секретами похудения пока не поделился.