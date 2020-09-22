Шура появился пьяным на съемках шоу

Звезда 90-х пришел на шоу «Бар в большом городе» и вел себя крайне неадекватно. Он много матерился, у него сильно заплетался язык и в целом его поведение было очень вызывающим. Ведущая шоу пыталась урезонить певца, однако на протяжении всего выпуска Шура сохранял роль «народного шута».

По мнению большинства пользователей, этот выпуск шоу иначе как издевательством над Медведевым и над зрителями назвать нельзя, хотя самого артиста это не оправдывает.

«Шура убитый», «Ужасно, что ведущая держала насильно Шуру когда он хотел уйти еще и пить заставляла», «Нельзя было показывать Шуру в таком виде», — написали пользователи YouTube.

Шура также прокомментировал данную ситуацию.

«Строго не судите, грешок имеется, накануне перегулял», — написал он в Istagram-историях.