08 апреля 2020, 16:20
Шура Би-2 поделился рецептом «королевского» омлета
Солист группы «Би-2» Шура рассказал ИА НСН, как ему удалось заставить своих детей есть омлет и яйца в условиях самоизоляции из-за распространения коронавируса.
Музыкант рассказал своим детям следующую историю: что когда-то в Австралии он работал в ресторане и в один из дней туда зашла королева Англии и попробовала его омлет.
После этого она сказала ему: «Шура поехали со мной в Англию, будь моим личным поваром». История возымела нужный эффект — дети начали есть омлет чуть ли не ежедневно.
«А рецепт такой: пара яиц, сметана, соль», — уточнил собеседник информагентства.