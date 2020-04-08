    08 апреля 2020, 16:20

    Шура Би-2 поделился рецептом «королевского» омлета

    Артур Блянихов

    Солист группы «Би-2» Шура рассказал ИА НСН, как ему удалось заставить своих детей есть омлет и яйца в условиях самоизоляции из-за распространения коронавируса.

    Музыкант рассказал своим детям следующую историю: что когда-то в Австралии он работал в ресторане и в один из дней туда зашла королева Англии и попробовала его омлет.

    После этого она сказала ему: «Шура поехали со мной в Англию, будь моим личным поваром». История возымела нужный эффект — дети начали есть омлет чуть ли не ежедневно.

    «А рецепт такой: пара яиц, сметана, соль», — уточнил собеседник информагентства.