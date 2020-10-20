Шульженко показала поцелуй с Тарзаном. Фото

Актриса Анастасия Шульженко, которая рассказала о романе со стриптизером Тарзаном, показала новое фото с мужем Наташи Королевой. Снимок она опубликовала в ответ на пост певицы.

Шульженко разместила в своем Instagram фотографию, на которой она целует Сергея Глушко (настоящее имя Тарзана — прим. ред.).

«Как же это мило, когда люди не берут на себя ответственность за свои поступки, когда виноваты все вокруг: проститутки, клофелинщицы, вещества, злобные зеленые человечки, <…> ретроградный Меркурий, ТВ, СМИ», — написала актриса.

Девушка поблагодарила средства массовой информации за освещение ситуации. Шульженко подчеркнула, что ее обвинили в «несуществующей пропаже». Только после этого она решила предать свою связь с Тарзаном огласке.

Наташа Королева в свою очередь заявила, что телешоу постоянно вмешиваются в жизнь звездных пар. Свою позицию она подкрепила роликом, в котором показаны вступившие в брак знаменитости.

«Что это за видео? Хит-парад любовниц, которые разрушили семьи? <…> Ну тогда <…> там не хватает только одной фотографии! Наслаждайтесь!» — написала Шульженко в пику Королевой.