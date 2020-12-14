Шукшина предложила создать в России альтернативное телевидение без хайпа
Знаменитость отметила, что вместо введения цензуры можно создать альтернативное телевидение на федеральных каналах. По ее мнению, как минимум 50 на 50 нужно разбавить пошлый контент качественными, «правильными» программами.
Шукшина и сама не посещает ток-шоу. Она категорически отказывается от предложений продюсеров. При этом ведущая понимает, почему многие звезды соглашаются на участие в скандальных передачах.
«Я знаю порядок цен, это миллионы. Если не будут платить деньги, вы думаете, кто-нибудь туда пойдет? Экспертам, массовке, гостям. Всем абсолютно платят. Это их заработок», — подчеркнула Мария.
Шукшина уточнила, что нередко на такие шоу вынуждены идти те, кто остался без работы.
Накануне юмористка Елена Воробей раскритиковала программу «Аншлаг». В ответ на ее слова ведущая передачи Регина Дубовицкая напомнила, что шоу держит высокие рейтинги многие годы.