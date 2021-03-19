Шукшина поддержала Серебрякова, решившего вернуться из Канады в Россию

Российская актриса Мария Шукшина поддержала артиста Алексея Серебрякова, решившего вернуться в Россию после 9-летнего проживания в Канаде, написал «Царьград».

Недавно стало известно, что знаменитость решила переехать в РФ после скандальных комментариев в адрес своих соотечественников. В беседе с журналистом Юрием Дудем Серебряков рассказывал о планах вернуться, когда дети вырастут и поступят в высшие учебные заведения, сообщил сайт «Утро.ру».

Шукшина отметила, что считает своего коллегу русским человеком «до глубины души». По мнению Марии, эмиграция из родной страны является «проявлением слабости».

«Это правильное решение, я его очень поддерживаю», — подчеркнула Шукшина.

Актриса заметила, что в последнее время многие возвращаются домой из стран Европы и США.