Шукшина опровергла сообщения о попытке связаться с пригласившим ее в красную зону врачом

Актриса Мария Шукшина заявила, что она не звонила пригласившему ее в красную зону главному врачу Боткинской больницы. В распространении недостоверной информации она обвинила журналистов.

По словам Шукшиной, она периодически публикует в своем Telegram-канале мнение подписчиков. При этом, отметила актриса, она всегда помечает комментарии из соцсетей.

«Однако, некоторые СМИ пытаются сделать из этого хайп. Они просто берут опубликованные комментарии моих подписчиков и выдают их за мои слова. Я уже, оказывается, и главврачу Боткинской больницы звонила (ага, из Москвы, а то здесь нет больниц)», — заявила Шукшина.

Актриса призвала журналистов не клеветать, а также не разжигать в обществе ненависть и рознь.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что Шукшина попыталась связаться с главврачом больницы имени Боткина Денисом Гусевым после приглашения антиваксеров в красные зоны. Актрисе якобы ответили, что все специалисты заняты.

Ране главные врачи больниц предложили известным противникам вакцинации прийти на экскурсию в красные зоны. Шукшина оказалась одним из антиваксеров, вошедших в список.