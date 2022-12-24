Знаменитости 24 декабря 2022, 12:44 Шукшина объяснила отъезд из России представителей шоу-бизнеса Актриса Шукшина: отъезд из России представителей шоу-бизнеса показал их взгляды РИА «Новости»

Читать 360tv в

Актриса Мария Шукшина рассказала, почему многие представители российского шоу-бизнеса переехали за границу после начала спецоперации на Украине. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на экономического обозревателя Юрия Пронько.

Пронько заявил, что отъезд из России показал «дикую продажность отечественной элиты» и ее «гнилье». На это Шукшина ответила, что люди никак не изменились, просто возникшая ситуация проявила их взгляды.

Реклама

«Они (артисты — прим. ред.) всегда были либеральными, прозападными. Они не про Россию и не про русскость», — заключила Шукшина.

Реклама