Шуфутинскому могут запретить въезд на Украину

Исполнителя Михаила Шуфутинского могут не пустить на Украину, где у него запланирован концерт в начале марта. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на госпогранслужбу Украины.

В госпогранслужбе Украины уточнили, что отслеживают тех, кто был в Крыму. Жители Украины могут получить штраф за это, а гражданам других стран запретят въезд в страну. Пресс-секретарь госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что у украинских пограничников есть информация о незаконном посещении Михаилом Шуфутинским Крыма, сообщил сайт «Утро.ру».

«В случае появления таких людей на границе, в том числе с использованием опережающей информации, что они могли незаконно находиться в Крыму, проводится дополнительная проверка, в результате которой может быть запрещен въезд на Украину», — рассказали в ведомстве.

Сам Шуфутинский эт о сообщение пока не комментировал.

Ранее Российский телеведущий и юморист Максим Галкин попал в список лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины из-за «создания предпосылок для нарушения территориальной целостности» Украины.

В начале ноября 2021 года Галкин, по сообщениям украинских СМИ, якобы унизил мову в очередном выпуске своего YоuТubе-шоу «Музыкалити».