Шуфутинский опроверг заявление о том, что песня «3 сентября» отвлекает от памяти о Беслане

Эту конспирологическую теорию выдумали пользователи соцсетей. И она нашла поддержку у части россиян. Шуфутинский сказал, что никакой связи между этими двумя вещами нет.

«Одно другого совершенно не касается. У меня есть память, у всех есть память о погибших в Беслане, мы ее чтим», — высказался он.