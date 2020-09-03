03 сентября 2020, 16:18
Шуфутинский опроверг заявление о том, что песня «3 сентября» отвлекает от памяти о Беслане
Певец Михаил Шуфутинский прокомментировал заявление о том, что песня «3 сентября», которая стала очень популярна и породила множество мемов, якобы отвлекает людей от памяти о теракте в Беслане. Об этом сообщил «Ридус».
Эту конспирологическую теорию выдумали пользователи соцсетей. И она нашла поддержку у части россиян. Шуфутинский сказал, что никакой связи между этими двумя вещами нет.
«Одно другого совершенно не касается. У меня есть память, у всех есть память о погибших в Беслане, мы ее чтим», — высказался он.