Штурм предложила способ для решения проблемы с наследством Легкоступовой

Певица Наталья Штурм готова выкупить московскую квартиру, которая принадлежала Валентине Легкоступовой. Таким образом Штурм хочет помочь урегулировать вопросы с наследством ушедшей из жизни артистки.

«Я готова рассмотреть вариант покупки квартиры, но не по рыночной, а по договорной цене», — заявила певица РИА ФАН.

Она отметила, что у этой недвижимости «нехорошая история», поэтому продать ее будет сложно. По ее словам, реализация квартиры и выплата части денег с ее продажи вдовцу Легкоступовой, Юрию Фирсову, — это единственный способ уладить все споры о наследстве певицы.

Штурм посоветовала родным певицы — дочери Анетте и сыну Матвею — заселиться в квартиру с детьми и животным и выжить оттуда Фирсова.

«Фирсова нужно вывести из зоны комфорта, и он сам уйдет», — считает Штурм.

Недавно стало известно, что Юрий Фирсов заселился в квартиру покойной супруги и сменил там замки. Валентина Легкоступова умерла в августе 2020 года. Она получила травму головы и последние дни провела в больнице. В ее смерти родственники винят Фирсова.