Шпице набили синяк на шоу «Танцы со звездами»

Актриса Екатерина Шпица получила травму во время одной из последних репетиций в рамках нового сезона шоу «Танцы со звездами». Об этом она рассказала в Instagram, сообщил сайт eg.ru.

Теперь артистка ходит с синяком под глазом, который ей поставил ее партнер по танцам Михаил Щепкин. Во время репетиции он неосторожно выставил локоть, а Шпица в него врезалась.

«Вы поняли, что это шутка, хотя фингал мне действительно поставил Мишка. Мы тренировали сложную поддержку с вращением за одну руку над полом. Долго не могли придумать заход и выход из нее. Кое-что поменяли за час до эфира, и на одной из попыток Миша просто локоть не туда завел, и я со всей страстью встретилась с этим локтем», — написала Шпица.

Тем не менее в эфире пара все выполнила классно, считает актриса. Шпица с юмором отнеслась к своей первой травме на проекте.

До этого актриса призналась, что пребывает в восторге от танцев и рада их с Щепкиным успехам. За каждое выступление жюри дает им высокие баллы, поэтому пара считается лидером проекта.

Певица Глюкоза тоже появилась в «Танцах со звездами». Однако она пришла поддержать рэпера Александра ST Степанова, который борется за первое место в паре с Евгенией Толстой. Музыкальная исполнительница посетила репетицию танца, исполнила с рэпером несколько па и попросила телезрителей проголосовать за своего любимого участника.