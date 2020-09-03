Шпица получила травму в День знаний

В День знаний артистка ударилась. Она торопилась выйти из машины у школы, поскольку кармана для транспорта нет.

«Делаешь это у перехода, сигналят водители, и, видимо, я засуетилась и со всей порывистостью спешащего человека саданулась левым коленом о недостаточно открытую дверцу машины, вынося из авто ногу и тяжелый рюкзак и торопясь десантировать ребенка», — написала Шпица.

Сначала актриса не почувствовала боли, но к вечеру колено заныло. Поэтому пришлось отменить многие дела, запланированные на вторую половину дня.

Из-за этой утренней истории Шпица так и не сделала «яркую фотографию с сыном», как многие другие родители. И по той же причине она с опозданием поздравила всех с началом нового учебного года. По ее словам, с днем рождения, Новым годом и Днем знаний «можно и месяц поздравлять».

В комментариях поклонники успокоили актрису, назвали произошедшее «мелочами жизни» и пожелали ей скорейшего выздоровления.