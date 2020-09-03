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    03 сентября 2020, 11:34

    Шпица получила травму в День знаний

    Алена Макаренко

    Актриса Екатерина Шпица рассказала про травму, которую она получила 1 сентября. Историей она поделалась в Instagram, сообщил сайт «Утро.ру».

    В День знаний артистка ударилась. Она торопилась выйти из машины у школы, поскольку кармана для транспорта нет.

    «Делаешь это у перехода, сигналят водители, и, видимо, я засуетилась и со всей порывистостью спешащего человека саданулась левым коленом о недостаточно открытую дверцу машины, вынося из авто ногу и тяжелый рюкзак и торопясь десантировать ребенка», — написала Шпица.

    Сначала актриса не почувствовала боли, но к вечеру колено заныло. Поэтому пришлось отменить многие дела, запланированные на вторую половину дня.

    Из-за этой утренней истории Шпица так и не сделала «яркую фотографию с сыном», как многие другие родители. И по той же причине она с опозданием поздравила всех с началом нового учебного года. По ее словам, с днем рождения, Новым годом и Днем знаний «можно и месяц поздравлять».

    В комментариях поклонники успокоили актрису, назвали произошедшее «мелочами жизни» и пожелали ей скорейшего выздоровления.

    Новости SMI.FM