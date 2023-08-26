Знаменитости 26 августа 2023, 09:40 Шоумена Гудкова потребовали признать иноагентом Глава ФПБК Бородин попросил проверить шоумена Гудкова на финансирование ВСУ Komsomolskaya Pravda/GlobalLookPress

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Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин направил обращение генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой проверить актера Александра Гудкова на финансирование ВСУ и признать его иноагентом. Об этом написал Telegram-канал Shot.

«Он (Бородин — прим. ред.) утверждает, что Гудков продолжает зарабатывать на корпоративах в России, несмотря на то что ранее негативно высказывался про СВО. В том числе Гудков говорил, что ему стыдно, что он родился 24 февраля», — отметили журналисты.

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Кроме того, Бородин напомнил, что шоумен перепел песню SHAMAN’a «Я русский», заменив фразу на «Я узкий». Глава ФПБК заверил, что Гудков сбежал из России в 2022 году, но затем снова вернулся и начал выступать на корпоративах.

При этом в июле этого года артист в Латвии собирал пожертвования для украинской армии. Но после Гудков, открыто выступивший против СВО, появился на вечеринке выпускников московского Сеченовского университета. Комик развлекал вчерашних студентов со сцены.

Ранее стало известно, что столичная проверит актера Алексея Панина* на публичные призывы к террористической деятельности и нарушению территориальной целостности России.

* Алексей Панин признан иностранным агентом на территории России.