Шоумена Дмитрия Соколова не выпустили в Таиланд из аэропорта Екатеринбурга

Пограничная служба екатеринбургского аэропорта задержала звезду «Уральских пельменей» Дмитрия Соколова из-за штрафа. Шоумен собирался лететь в Таиланд, чтобы там встретить Новый год. Об этом сообщил Ura.ru.

Мужчине не разрешили сесть на самолет из-за неоплаченного штрафа в размере пяти тысяч рублей. Несмотря на то, что задолженность Соколов оплатил на месте, его билеты пропали.

«Не выпустили из Кольцово (аэропорт Екатеринбурга — ред.) из-за штрафа в пять тысяч, да. Заплатил его прямо в аэропорту, но билеты все равно пропали. Пришлось покупать новые, полетим. Посмотрим, выпустят ли на этот раз, не знаю», — процитировало «Утро.ру» слова шоумена.

Соколов добавил, что не хочет раскрывать другие подробности случившегося.