Шоумен Шац заболел COVID-19

Телеведущий юмористических шоу Михаил Шац попал в больницу с коронавирусом. Фотографию из палаты шоумен опубликовал в Instagram.

«Мой 2020 был бы неполным без этой болезни. Хочу сказать большое спасибо врачам и всему персоналу больницы на Коммунарке. Не болейте», — написал Шац.

Он пожелал всем мира и призвал соблюдать социальную дистанцию, написала Teleprogramma.pro.

Подписчики пожелали ведущему скорейшего выздоровления. «Дядя Миша, выздоравливай! Все будет хорошо!» — писали интернет-пользователи.

Для 55-летнего Михаила Шаца и 54-летней Татьяны Лазаревой 2020 год принес трудности. Весной медики обнаружили у актрисы камни в почках, ей потребовалась госпитализация. Позже в автомобиль актрисы врезалась грузовая машина.

Ранее специалисты Роспотребнадзора обнаружили коронавирус в общественном транспорте, магазинах и медицинских учреждениях. А в продуктах питания образцы SARS-CoV-2 не найдены.

Домашние питомцы и сельскохозяйственные животные могут заразиться коронавирусом, если инфекция нового типа станет природно-очаговой.