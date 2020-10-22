Шоумен Шац заболел COVID-19
«Мой 2020 был бы неполным без этой болезни. Хочу сказать большое спасибо врачам и всему персоналу больницы на Коммунарке. Не болейте», — написал Шац.
Он пожелал всем мира и призвал соблюдать социальную дистанцию, написала Teleprogramma.pro.
Подписчики пожелали ведущему скорейшего выздоровления. «Дядя Миша, выздоравливай! Все будет хорошо!» — писали интернет-пользователи.
Для 55-летнего Михаила Шаца и 54-летней Татьяны Лазаревой 2020 год принес трудности. Весной медики обнаружили у актрисы камни в почках, ей потребовалась госпитализация. Позже в автомобиль актрисы врезалась грузовая машина.
Ранее специалисты Роспотребнадзора обнаружили коронавирус в общественном транспорте, магазинах и медицинских учреждениях. А в продуктах питания образцы SARS-CoV-2 не найдены.
Домашние питомцы и сельскохозяйственные животные могут заразиться коронавирусом, если инфекция нового типа станет природно-очаговой.