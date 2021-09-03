Шоумен Харламов показал, как отмечает «Шуфутинов день» в караоке

Гарик Харламов специально приехал в караоке, чтобы спеть песню Михаила Шуфутинского «Третье сентября», благодаря которой в Сети появился один из самых популярных в России мемов. Шоумен исполнил эту лирическую композицию и записал видео со своим выступлением.

«Специально заехал перед сном в пустой караоке, чтобы одним из первых отметить Шуфутинов день! С праздником друзья!» — подписал Харламов видео в Instagram.

Комментарий он оформил хештегом #3сентября. За несколько часов ролик посмотрели более 1,3 миллиона раз.

Этот пост собрал тысячи комментариев, в которых подписчики от души поупражнялись в остроумии. Кто-то предложил немедленно выпить за Шуфутинского и его легендарное музыкальное творение. Один из пользователей рассказал всем собравшимся о новой народной примете, которая гласит «как отметишь Шуфутинов день, так и осень проживешь».

Ранее продюсер хита «Третье сентября» Евгений Кобылянский объяснил, в чем заключается секрет популярности этой песни. Он отметил, что ему понравились слова Игоря Николаева, однако припев он решил немного изменить. Вместо первоначального «перелистну» появилось «переверну», что, по словам продюсера, является жаргонным идиоматическим выражением.