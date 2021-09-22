Шоу трансвеститов Ивлеевой потребовали запретить

На танцевальное шоу «Королевские кобры» блогера Насти Ивлеевой пожаловались в Генпрокуратуру и Роскомнадзор. В нем увидели пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Жалобы подала уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на копии заявлений детского омбудсмена.

«Из СМИ стало известно, что блогер Настя Ивлеева с аудиторией только в социальной сети Instagram почти 19 миллионов человек запускает свое танцевальное шоу „Королевские кобры“», — уточнила она в обращении.

Организаторы, подчеркнула Волынец, заявили участие в шоу трансвеститов, которые выступают в жанре дрэг-квин. Он подразумевает выход на сцену артистов-мужчин, использующих женские образы.

Волынец заметила, что после публикации в Сети отрывков репетиций к ней начали массово обращаться обеспокоенные распространением вредоносного контента родители.

«В публикациях, в том числе среди несовершеннолетних, транслируется информация, направленная на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений», — обратила внимание детский омбудсмен.

Она попросила заблокировать сайты и другие интернет-ресурсы, которые транслируют недопустимый контент. Шоу Ивлеевой Волынец требует не выпускать в телеэфир и Сеть.

Новый проект Анастасии Ивлеевой «Королевские кобры» соберет 36 дрэг-артистов со всей России. Для шоу хотят снять шесть отборочных эпизодов и финальный выпуск. Записи Ивлеева намерена опубликовать на своем YouTube-канале. Победителю «Королевских кобр» вручат корону и денежный приз.