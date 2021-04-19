Шоу «Маска» покинул Кирилл Туриченко в образе Носорога

Первый полуфинал второго сезона телешоу «Маска» покинул Кирилл Туриченко. Он участвовал в проекте в образе Носорога.

Судейский состав оставил в телепроекте Ламу, а Носорог должен был снять с себя маску. Члены жюри в лице Тимура Родригеза, Регины Тодоренко, певицы Валерии, Филиппа Киркорова и Александра Реввы единогласно пришли к решению, что под маской находится исполнитель поп-группы «Иванушки International».

«Я счастлив, что стою на этой сцене. Думал, что вылечу раньше, честно говоря. У меня появился шанс выступить и проявить себя. Мне это очень дорого, мне этого очень не хватало», — добавил Туриченко.

Он также сказал, что будет болеть за оставшуюся на телепроекте «Маска» Ламу.

Ранее в предыдущем девятом телевыпуске второго сезона «Маска» на НТВ проект покинул Марк Тишман, который выступал в костюме Белого Орла. Состав жюри не смог понять, кто скрывался под маской, напомнила «Газета.ru».