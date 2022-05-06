Шоу «Ледниковый период» назвали пародией на фигурное катание

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина назвала шоу «Ледниковый период» пародией на фигурное катание. Об этом она сообщила изданию Sport24.

Бывшая фигуристка не в первый раз критикует идею данного проекта.

«Зачем смотреть пародию на фигурное катание, когда есть настоящее? К спорту это не имеет никакого отношения», — процитировало ИА Nation News слова Родниной.

Поклонники программы встревожены дальнейшей судьбой шоу, однако его продюсер Илья Авербух рассчитывает на то, что съемки нового сезона начнутся в скором времени.