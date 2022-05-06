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    06 мая 2022, 12:07

    Шоу «Ледниковый период» назвали пародией на фигурное катание

    Оксана Лавнюженко

    Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина назвала шоу «Ледниковый период» пародией на фигурное катание. Об этом она сообщила изданию Sport24.

    Бывшая фигуристка не в первый раз критикует идею данного проекта.

    «Зачем смотреть пародию на фигурное катание, когда есть настоящее? К спорту это не имеет никакого отношения», — процитировало ИА Nation News слова Родниной.

    Поклонники программы встревожены дальнейшей судьбой шоу, однако его продюсер Илья Авербух рассчитывает на то, что съемки нового сезона начнутся в скором времени.