Шоу «Голос» захотели закончить без замены Градского

Продюсер шоу «Голос» Юрий Аксюта рассказал, как планируют продолжать съемки проекта без участия одного из наставников — Александра Градского. Он подчеркнул, что никто не собирается искать замену певцу.

Об этом Аксюта сообщил в эфире программы «Пусть говорят».

«Прошло мало времени и говорить о таких вещах, мне кажется, рановато. Замены Александру Борисовичу нет — это надо понять и признать. Никто его не заменит, это невозможно. Как мы будем дальше доводить проект до финала, мы внимательнейшим образом подумаем и найдем какое-то решение», — сказал он.

Аксюта уточнил, что перед смертью Градский успел сняться еще в двух программах шоу, которые пока не вышли в эфир. Он работал над ними порядка двух недель назад.

Ранее Пелагея усомнилась в том, что Градскому получится найти замену. Она назвала его смерть невосполнимой утратой. Певец и композитор Александр Градский долгое время был одним из наставников шоу «Голос». Он скончался 28 ноября —ему было 72 года. По данным СМИ, причиной смерти Градского стал инфаркт головного мозга. Прощание с ним состоится 1 декабря в театре «Градский холл». Музыканта похоронят на Ваганьковском кладбище.

По данным СМИ, состояние Градского оценивается в 300-400 миллионов рублей. В числе его имущества — квартиры в центре Москвы, особняк в Подмосковье, который находится в закрытом поселке бизнес-класса в 35 километрах от МКАД