Шонн Пенн предложил закрыть кинотеатры для невакцинированных

Американский актер Шон Пенн призвал сделать доступ в кинотеатры только вакцинированным. Артист и раньше выступал за обязательность прививок против COVID-19, напомнил сайт Variety.

Пенн попросил приходить на его фильм «День флага» только тех, кто привился против коронавируса.

Премьерный показ ленты состоялся в июле 2021 года на Каннском кинофестивале. В прокат фильм выпустили 20 августа. Критики оценили его негативно.

Свою позицию насчет вакцинации Шон Пенн обозначил в июле. Артист поставил ультиматум студии NBC Universal на съемках политического триллера «Газлит». Он отказался возвращаться на съемочную площадку, пока каждый участник группы не привьется от ковида.

Пенн получил премию «Оскар» за роли в фильмах «Таинственная река» и «Харви Милк».