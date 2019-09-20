Шон Бин устал «умирать» в фильмах
Британский актер Шон Бин устал умирать на экране. Поэтому в дальнейшем он будет отказываться от съемок в фильмах, где его герою придется уйти из жизни. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на издание The Sun.
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Бин вспомнил, как сценаристы обращались с его персонажами. Актера усыпали стрелами во «Властелине колец», обезглавили в «Игре престолов», разорвали на части в «Черной смерти», а еще он умер в «Золотом глазе».
И так уже на протяжении 35 лет в шоу-бизнесе, рассказал Бин. Его убивали 23 раза, то есть в большинстве кинокартин с его участием.
Поэтому в дальнейшем Бин будет отказываться от съемок в фильмах, где для его героев приготовят печальный конец.