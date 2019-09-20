Шон Бин устал «умирать» в фильмах

«Олаф» из «Холодного сердца» оказался не прочь попробовать человечины Подробнее

Бин вспомнил, как сценаристы обращались с его персонажами. Актера усыпали стрелами во «Властелине колец», обезглавили в «Игре престолов», разорвали на части в «Черной смерти», а еще он умер в «Золотом глазе».

И так уже на протяжении 35 лет в шоу-бизнесе, рассказал Бин. Его убивали 23 раза, то есть в большинстве кинокартин с его участием.

Поэтому в дальнейшем Бин будет отказываться от съемок в фильмах, где для его героев приготовят печальный конец.