TikTok забанил оперного певца за сходство с лидером Китая

Китайская социальная сеть TikTok несколько раз банила известного оперного певца, за то, что он слишком похож на лидера страны Си Цзиньпина.

Как пишет NYTimes, баритон Лю Кэцин «провел свою карьеру, восхищая поклонников в оперных театрах и в социальных сетях», но в последнее время его сходство с китайским лидером привлекло внимание китайских властей.

Для разблокировки в TikTok он несколько раз подтверждал свою личность. Сейчас его разблокировали, но комментарии под публикациями на всякий случай закрыли.

«Я не понимаю (этого). Может быть, в стране есть проблемы с безопасностью», «, — сказал Лю, имея в виду постоянную цензуру в его аккаунтах в социальных сетях.

Лю не является ни критиком правительства, ни активистом. Он наиболее известен как арт-менеджер и оперный певец, который руководит оперным театром в Пекине. Артист играл в десятках спектаклей в Китае и в других странах за свою 47-летнюю карьеру.