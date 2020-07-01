TikTok забанил оперного певца за сходство с лидером Китая
Как пишет NYTimes, баритон Лю Кэцин «провел свою карьеру, восхищая поклонников в оперных театрах и в социальных сетях», но в последнее время его сходство с китайским лидером привлекло внимание китайских властей.
Для разблокировки в TikTok он несколько раз подтверждал свою личность. Сейчас его разблокировали, но комментарии под публикациями на всякий случай закрыли.
«Я не понимаю (этого). Может быть, в стране есть проблемы с безопасностью», «, — сказал Лю, имея в виду постоянную цензуру в его аккаунтах в социальных сетях.
Лю не является ни критиком правительства, ни активистом. Он наиболее известен как арт-менеджер и оперный певец, который руководит оперным театром в Пекине. Артист играл в десятках спектаклей в Китае и в других странах за свою 47-летнюю карьеру.