Шнурову пришлось извиниться за клип «I_sus»

Шнуров заметил, что ему показалось странным, что своим клипом он оскорбил чувства Малофеева, поскольку при его создании он «какой-то своей частичкой души все-таки выступил с точки зрения христианства».

Артист напомнил, что нынешняя поп-культура сильно разъела религиозные образы и стала «некоей» ржавчиной на той настоящей и большой вере, которая есть у некоторых людей.

«Если вы оскорбились, ну что ж, извините», — сказал Шнуров.

Пользователи Сети после этой беседы провели неожиданную параллель между Малофеевым и главой Чечни.

«Он как Кадыров. Наконец кто-то начал защищать нас, православных русских», — написали они.