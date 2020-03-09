Шнурова восхитила красота падающего рубля

Лидер группировки «Ленинград» и с недавних пор начинающий политик Сергей Шнуров не смог пройти мимо падения российского рубля на фоне других мировых валют. По мнению Шнура, рубль падает красиво, но как-то неожиданно — получился такой себе сюрприз.

Источник фото: Instagram

В привычной своей манере Шнуров зашел издалека: матерно, но галантно. Исполнитель пообещал выпить в честь женщин портвейну и после этого внимательно проследить за котировками валют. По меткому выражению мастера стихосложения, валюты неприлично куда-то летят, но это автора уже нисколько не удивляет — привык.

«Не восхититься не могу я красотой движения вниз», — заметил Шнуров.

Комментаторы засыпали автора злободневных строк словами поддержки. По мнению подписчиков, у Шнурова получается в нескольких строчках выразить то, что волнует людей. Некоторые даже попросили у автора совета — какие акции сейчас лучше всего купить на фоне обвала рынка.

Экономического совета Шнур не дал. Интересно, что одна из команд исполнителя называлась «Рубль».