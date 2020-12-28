Шнурова лишили статуса святого в церкви Летающего макаронного монстра

Церковь Летающего макаронного монстра лишила музыканта Сергея Шнурова статуса святого. Причиной послужило его вступление в Партию роста. Теперь вместо поклонения пастве рекомендуют не слушать и не исполнять песни Шнура.

Об этом изданию «Подъем» сообщил глава храма Летающего макаронного монстра Михаил Иосилевич. Он подчеркнул, что приняли такое решение, так как Шнуров не оправдал доверия верующих.

«Наши верующие были недовольны его поведением и сказали, что такое несовместимо со статусом святого, провели церковный суд, голосование и приняли решение. Он не оправдал наше доверие и совершил порочащие его поступки», — отметил он.

Сергея Шнурова в церкви Летающего макаронного монстра признали святым еще три года назад. Пастафарианцы решили, что он достоин этого звания за любовь к макаронам и служению абсурду. В решении церковного суда по лишению Шнура этого статуса сказано, что музыкант «изменил макаронам, предпочтя им серьезные щи и большую политику». Кроме того, пастве рекомендовали прекратить слушать или исполнять его песни.