Шнуров заявил, что пока не планирует идти на выборы в Госдуму

«Да [вступил в партию], но на выборы я не иду… Пока думаю так», — отметил Шнуров в разговоре с корреспондентами в Хабаровске, куда музыкант приехал, снимать документальный фильм.

Шнуров также добавил, что не стоит ждать его в качестве кандидата на выборах в Хабаровске. Он отметил, что в Санкт-Петербурге «еще не все слава богу».

Политическую карьеру музыкант начал после того, как глава фракции «Партия Роста» Бориса Титова вручил Шнурову партийный билет. Позже рокер выдвинулся на выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Несмотря на то, что Шнуров решил уйти в политику, свою музыкальную деятельность он не забросил. И записал новую песню «Фотосессия», а также снял клип на нее.

Ранее Титов сообщил, что Шнуров готовится пойти в Госдуму. Он сказал, что музыкант точно намерен стать кандидатом в депутаты.