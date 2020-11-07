Шнуров высмеял Сюткина за выбор участника на шоу «Голос»

На слепом прослушивании Валерий Сюткин повернулся во время выступления 22-летнего жителя Иваново Михаила Жигарева, исполнявшего народную песню «Ой, то не вечер».

«Он меня не впечатлил даже. Ну, и по голосу. А внешне, вот Валере подходит хорошо», — пошутил Шнуров, когда увидел участника.

На что Сюткин поблагодарил музыканта за доверие.

Рэпер Баста тоже оценил выступление юноши, но ему не хватило «размаха и душевности». Однако моментами было «просто великолепно», отметил он.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин высмеял музыканта Сергея Шнурова за частые нападки на него и его семью, сообщает «Газета.ru». Он предположил, что Шнурову за это платят.