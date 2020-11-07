07 ноября 2020, 12:41
Шнуров высмеял Сюткина за выбор участника на шоу «Голос»
В новом выпуске девятого сезона шоу «Голос» на Первом канале наставник Сергей Шнуров пошутил над своим коллегой Валерием Сюткиным. Смешным лидеру группы «Ленинград» показался выбор участника.
На слепом прослушивании Валерий Сюткин повернулся во время выступления 22-летнего жителя Иваново Михаила Жигарева, исполнявшего народную песню «Ой, то не вечер».
«Он меня не впечатлил даже. Ну, и по голосу. А внешне, вот Валере подходит хорошо», — пошутил Шнуров, когда увидел участника.
На что Сюткин поблагодарил музыканта за доверие.
Рэпер Баста тоже оценил выступление юноши, но ему не хватило «размаха и душевности». Однако моментами было «просто великолепно», отметил он.
Ранее продюсер Иосиф Пригожин высмеял музыканта Сергея Шнурова за частые нападки на него и его семью, сообщает «Газета.ru». Он предположил, что Шнурову за это платят.