Шнуров выгнал из «Голоса» одну из сильнейших участниц

Певец знает Рахманову с этапа поединков, девушка входила в его команду.

На это раз на сцену вышли Рахманова и Антон Токарев — тоже участник из команды Шнурова. Девушка и молодой человек исполнили песню Survivor американской R’n’B и хип-хоп-группы Destiny’s Child. После их номера наставник должен был определить, кто пройдет в следующих тур проекта.

На сложность выбора обратила внимание певица Полина Гагарина.

«Как можно было поставить моих любимчиков в Сережиной команде Милану и Антона вместе. Это какие-то бриллианты. Это ужасно, ребята, что кому-то из вас придется уйти», — отметила она.

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Тем не менее, Шнурову все равно пришлось сделать выбор. Он оставил в «Голосе» Токарева, потому что Рахманова — уже «состоявшаяся артистка». По мнению наставника, девушка справится со всем сама.

Несмотря на поражение, Рахманова покинула проект в хорошем настроении. Она заявила, что и так считает себя победителем.

Во время слепых прослушиваний Милана Рахманова представила рок-версию хита Бритни Спирс Toxic. Тогда к ней повернулись все наставники.