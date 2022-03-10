Шнуров временно ушел с RTVI

Музыкант Сергей Шнуров объявил, что временно уходит с позиции генерального продюсера RTVI. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на пресс-службу телеканала.

По словам Шнурова, он принял такое решение, поскольку его позиция по поводу происходящего «во многом может не совпадать с редакционной политикой».

«Не желая каким-либо образом, даже косвенным, влиять на образ и информационную политику RTVI, я принял решение временно прекратить сотрудничество с каналом», — заявил музыкант.