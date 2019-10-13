Шнуров впервые услышал о существовании матных слов

Музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров полностью уверен: в его песнях нет мата. Да ну?

Как сообщил Пятый канал, певец рассматривает русский язык «в полном его объеме», без каких-либо ограничений.

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«Что такое мат? Я не могу сказать. Вот для меня нет мата никакого», — заявил Шнуров.

Музыкант смеется над существованием в речи каких-либо запрещенных слов в XXI веке.

Ранее посетительница концерта «Ленинграда» в Ростове-на-Дону написала заявление в полицию на Шнурова. Ей не понравилось, что певец матерился все четыре часа в присутствии 46 тысяч человек. Из-за этого заведено административное дело по статье «Мелкое хулиганство» в отношении организатора выступления группировки. Руководство ООО «Медиашоу» могут обязать выплатить до 50 тысяч рублей штрафа.

Тот концерт прошел 13 сентября. Заявление написала представительница Министерства культуры России Александра Мирошниченко, которая пришла на выступление «по долгу службы».