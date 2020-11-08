Шнуров, вдохновившись видео Дзюбы, написал стихотворение

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров не смог обделить своим вниманием громкий скандал из-за «слитого» интимного видео с участием футболиста Артема Дзюбы. В своем стихотворении музыкант отметил, что видео задаст челлендж для других футболистов.

«Кто там *** на камеру полощет? // Дзюба, что ли? Это просто гранд. // Он случайно сделал челлендж мощный // Капитанам остальных команд!» — написал он на своей странице в Instagram.

В воскресенье капитан сборной России по футболу Артем Дзюба стал героем новостей благодаря «слитому» в Сеть интимному видео. На нем спортсмен мастурбирует и снимает процесс на камеру. По данным СМИ, футболист был готов к такому повороту, потому что его телефон взломали несколько недель назад. Однако злоумышленники никаких условий не поставили.

Из-за скандала сегодня Дзюба выйдет на матч против «Краснодара» без капитанской повязки. Команду выведет на поле защитник Деян Ловрен.

Также на эту тему высказался тренер сборной по футболу Станислав Черчесов. Он не стал вызвать футболиста на предстоящие сборы.